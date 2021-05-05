Южно-Сахалинск, 5 мая, 2021, 10:49 — ИА Регнум. На Сахалине 5 мая продолжились поиски пропавших трёх рыбаков, которые ещё 27 апреля вышли в море на пластиковой лодке в районе села Пильво Смирныховского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Уинслоу Хомер. Туман надвигается. 1885

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В поисках приняли участие пять спасателей и две единицы техники. Всего обследовано уже 38 км береговой линии. Пока поиски не дали результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине ведутся поиски мужчины 1956 года рождения, который отправился 1 мая в самостоятельный сплав по реке Тымь от села Воскресеновка до Берёзовой Поляны и пропал.