Бразилиа, , 10:49 — REGNUM Известный актер и комик из Бразилии Пауло Густаво скончался в возрасте 42 лет из-за многочисленных осложнений после заражения COVID-19. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на медицинский отчёт врачей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

«В 21:12 по местному времени 4 мая, к сожалению, пациент Пауло Густаво Монтейро скончался от COVID-19 и его осложнений», — говорится в заявлении представителей комика, который с 13 марта находился в больнице Рио-де-Жанейро.

В тексте отмечается, что «профессиональная медицинская команда, которая участвовала в его лечении, глубоко потрясена и солидарна со всеми страданиями».