Майкоп, , 10:48 — REGNUM В Адыгее остался без председателя Конституционный суд республики. Прошение об отставке подал Аскер Тлехатук, официально объявив о досрочном прекращении своих полномочий, пишет ИА «Адыгея Сегодня».

По словам Аскера Тлехатука, после его ухода, который был осознанным выбором, Конституционный суд республики Адыгея будет продолжать свою работу. В настоящее время в его составе остаются двое судей — Заурбий Биржев и Алексей Петрусенко.

Как уточнили в Госсовете-Хасэ республики Адыгея, отставка председателя Конституционного суда связана с предстоящим упразднением конституционных судов России, которая готовится к 1 января 2023 года. После этого каждый субъект получит право создавать конституционные советы при законодательных органах.