Москва, , 10:47 — REGNUM В конце 2021 года ключевая ставка в России будет, скорее всего, повышена до 5,5% как минимум. Об этом 5 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета Константин Ордов на телеканале «Россия 24».

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Проинфляционные риски действительно преобладают. По данным Центрального банка, они существенно довлеют над всеми другими рисками, что приведёт к тому, что в этом году в конце года мы скорее всего увидим 5,5% — это минимум — ключевую ставку», — заявил Ордов.

«Ну и в следующем году Центральный банк видит ужесточение денежно-кредитной политики, и вполне вероятно, что мы увидим в конце следующего года ключевую ставку ближе к 6,5%», — указал он.

Ранее Банк России выпустил доклад о денежно-кредитной политике с прогнозом по ключевой ставке на несколько лет вперёд. Регулятор повысил прогноз по инфляции на конец 2021 года: от 4,7% до 5,2% (на один процентный пункт выше, чем ожидалось в феврале).В связи с этим Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Банк России также впервые опубликовал прогнозы средней за год ключевой ставки: он составит 4,5−5,4% в 2021 году, 5,3−6,3% в 2022 году и 5−6% в 2023 году.