Москва, 5 мая, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В конце 2021 года ключевая ставка в России будет, скорее всего, повышена до 5,5% как минимум. Об этом 5 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета Константин Ордов на телеканале «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Проинфляционные риски действительно преобладают. По данным Центрального банка, они существенно довлеют над всеми другими рисками, что приведёт к тому, что в этом году в конце года мы скорее всего увидим 5,5% — это минимум — ключевую ставку», — заявил Ордов.

«Ну и в следующем году Центральный банк видит ужесточение денежно-кредитной политики, и вполне вероятно, что мы увидим в конце следующего года ключевую ставку ближе к 6,5%», — указал он.

Ранее Банк России выпустил доклад о денежно-кредитной политике с прогнозом по ключевой ставке на несколько лет вперёд. Регулятор повысил прогноз по инфляции на конец 2021 года: от 4,7% до 5,2% (на один процентный пункт выше, чем ожидалось в феврале).В связи с этим Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Банк России также впервые опубликовал прогнозы средней за год ключевой ставки: он составит 4,5−5,4% в 2021 году, 5,3−6,3% в 2022 году и 5−6% в 2023 году.