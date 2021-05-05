Москва, , 10:45 — REGNUM Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора проводит первую и вторую фазы клинических испытаний трехкратной вакцинации от коронавируса препаратом «Эпиваккорона». Об этом сегодня, 5 мая, сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков в видеоконференции в социальной сети Instagram.

«Клинические испытания I—II фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся», — рассказал Рыжников.

Он уточнил, что трехкратная вакцинация «Эпиваккороной» подопытных животных была проведена в мае 2020 года. Наблюдения за этими животными продолжаются. Также еще одна группа подопытных животных была трехкратно вакцинирована «Эпиваккороной» в конце июля прошлого года.

«Эффект прироста и продолжительности иммунитета подтвержден, прежде всего, на приматах», — отметил Рыжиков.

По его словам, иммунитет к коронавирусу после вакцинации «Эпиваккороной» вырабатывается у более чем 90% людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у ряда специалистов есть сомнения относительно эффективности «Эпиваккороны». Дело в том, что это одна из первых в мире пептидных вакцин и механизм ее работы несколько отличается от цельновириаонных вакцин и вакцин сделанных на базе аденовируса человека.