Казань, 5 мая, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Минпромторг России требует с казанского завода крупную сумму. Претензии к ООО «Казанский завод современной упаковки» на сумму более 42,7 млн рублей начнут рассматривать 30 июня 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Иск от министерства поступил в арбитраж Москвы 26 апреля 2021 года. 1 мая стало известно, что его приняла судья Архипова. Сумма исковых требований — 42 705 132,35 рубля.

Напомним, в феврале 2021 года министерство потребовало с завода возврата субсидии, выделенной в 2015 году. Сумма тогда фигурировала такая же, как в иске, принятом на рассмотрение московским арбитражем. В феврале дело из арбитража Татарии передали по подсудности — в арбитраж Москвы.

Завод, учрежденный в 2011 году, принадлежит Алевтине Валитовой. Уставный капитал — более 117 млн рублей. На предприятии работают порядка 150 человек. С апреля 2021 года по инициативе банка «Траст» завод находится под наблюдением. Первый этап в процедуре банкротства продлится до августа. Долг перед банком превысил 344 млн рублей.