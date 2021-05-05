Иркутск, , 10:44 — REGNUM В Иркутской области 1 мая началась навигация на реках, с 15 мая она будет открыта на Иркутском, Братском, Усть-Илимском водохранилищах и озере Байкал. Об этом 5 мая информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Для обеспечения безопасности в навигационный период 2021 года будет привлечено более 100 государственных инспекторов по маломерным судам, 41 патрульное судно.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирская навигация по Оби стартовала в Алтайском крае: перевозки осуществляются по нескольким направлениям: Барнаул — Рассказиха, Барнаул — Бобровка, Барнаул — Кокуйское.

Читайте также: На Алтае открыта пассажирская навигация по Оби