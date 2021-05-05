Абакан, , 10:44 — REGNUM С начала 2021 года в Хакасии потушено 890 бытовых пожаров. Как сообщили ИА REGNUM 5 мая в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, при пожарах погибли 18 человек, ещё 18 травмированы.

Республиканские и муниципальные власти заверили, что пожарная обстановка в Хакасии находится под усиленным контролем. Жителей региона призывают строго соблюдать требования особого противопожарного режима.

С начала пожароопасного периода в регионе произошло 102 степных пожара и 146 палов растительности.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим в Хакасии продлён до 30 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии продлили особый противопожарный режим