п г.т. Черноисточинск, , 10:50 — REGNUM В посёлке Черноисточинск (Свердловская область) утонула женщина 1946 года рождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Инцидент произошёл на акватории Черноисточинского пруда 4 мая 2021 года. «Обстоятельства трагедии устанавливаются», — уточнили в МЧС.

С начала весны 2021 года в регионе скончались на водоёмах уже шесть человек (включая одного ребёнка), зарегистрировано 10 происшествий. Ведомство проводит профилактические рейды у водных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге спасли девочку, едва не утонувшую в городском пруду.

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