Иркутск, , 10:40 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий 5 мая. По данным территориального управления ГУ МЧС РФ, по области ожидается усиление северо-западного ветра до 18−23 м/с, дождь, мокрый снег.

По данным иркутского Гидрометцентра, температура воздуха при этом при прояснении составит 0… +5°С.

Как сообщало ИА REGNUM, погодные условия способствуют распространению лесных пожаров в Иркутской области. По данным пресс-службы областного правительства, за прошедшие сутки, 2 мая, в лесном фонде обнаружено и ликвидировано три пожара.

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