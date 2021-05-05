Улан-Удэ, , 10:40 — REGNUM Сотрудники МЧС в Бурятии контролируют соблюдение особого противопожарного режима с помощью беспилотников. Дроны быстро распознают и фиксирует малейшие нарушения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления ведомства по региону.

В зоне особого внимания остаётся частный сектор. Так, при помощи беспилотника был выявлен поджигатель травы в селе Сотниково Иволгинского района. Нарушитель будет оштрафован в размере до 4 тыс. рублей.

«Несмотря на множество предупреждений жители Бурятии продолжают сжигать на своих участках сухую траву и мусор. С начала года к административной ответственности уже привлечены 142 человека. Общая сумма штрафов составила 645 тысяч рублей», — отметили в управлении.

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