Кемерово, , 10:36 — REGNUM В Кемеровской области пенсии получают 234 участника Великой Отечественной войны, 94 инвалида, тружеников тыла — 5778 человек, 234 бывших узника концлагерей, 159 награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Также пенсии получают вдовы погибших и умерших участников Великой Отечественной войны — 2648 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России (ПФР).

Уточняется, что средний размер пенсий участников Великой Отечественной войны на сегодняшний день составляет 44,7 тыс. рублей. Учитывая меры социальной поддержки, общий уровень их пенсионного обеспечения составляет в среднем 51,5 тыс. рублей.

«Кроме того, в апреле, ко Дню Победы, 330 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях в 1941—1945 гг., получили ежегодную выплату в размере 10 тыс. руб. Средства были доставлены отдельно от других пенсионных и социальных выплат, — отметили в ПФР. — Ранее подобные выплаты были единовременными. С 2019 года выплату 10 тыс. рублей участники и инвалиды Великой Отечественной войны получают ко Дню Победы ежегодно».