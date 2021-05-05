Абакан, , 10:34 — REGNUM Ещё четыре человека с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 мая в правительстве республики.

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Уточняется, что жертвами COVID-19 стали четыре женщины: 67-летняя, 77-летняя, 83-летняя и 86-летняя. С начала 2021 года в Хакасии скончались 163 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в республике подтверждено 4900 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 4518 человек.

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