Ташкент, , 10:32 — REGNUM По итогам 2020 года в Узбекистане зарегистрировано 70 случаев отравления угарным газом, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в государственном комитете промышленной безопасности.

В результате отравления газом за год пострадали 66 человек, погиб — 91 человек. Число смертельных случаев в 2020 году увеличилось на 82%. Число пострадавших увеличилось в 3,1 раза.

Отмечается, что статистика приведена по случаям отравления при несоблюдении правил безопасности использования газового оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта из-за отравления угарным газом погибли четыре жителя Самарканда. Причиной отравления стала неисправность печи отопления.

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