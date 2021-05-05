Горно-Алтайск, , 10:31 — REGNUM В столице Республики Алтай Горно-Алтайске 4 мая отменили режим ЧС. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, работы по отводу воды с территории подтопленных водами рек Майма и Улалушка домовладений завершены.

На улицах города работали передвижные мотопомпы для откачки воды, на улице Головачева обустроена дамба протяженностью более 100 метров. Очищены ливневые канализации в районе Площади имени В.И. Ленина, на переулке Тимуровском и так далее.

«Мост на улице Совхозной восстановлен, с 5 мая движение будет возобновлено для легковых автомобилей и пассажирского транспорта. Одностороннее движение по мостовому переходу на улице Чаптынова сохраняется», — отметили в мэрии.

Комиссией по оценке ущерба обследованы 179 домовладений. В 36 домах, как выяснилось, вода поднялась выше уровня пола. Владельцам подтопленных домовладений переданы препараты для дезинфекции. Списки пострадавших жителей будут переданы в управление соцподдержки населения, а также в правительство региона для принятия решения об оказании финансовой помощи.

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