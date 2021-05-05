Новый Орлеан, США, , 10:36 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Орлеан Пеликанз» переиграл команду «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане и закончилась победой хозяев со счётом 108:103.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, который остановившийся в шаге от дабл-дабла с 37 очками и девятью подборами.

У «Пеликанз» самым результативным оказался разыгрывающий Лонзо Болл, набравший за игру 33 очка.

Отметим, в следующем матче «Нью-Орлеан», проигравший прошлую встреч, 8 мая встретится с клубом «Филадельфия Сиксерс». «Голден Стэйт» этим поражение прервал свою серию из трех побед подряд и днем ранее сыграет с командой «Оклахома-Сити Тандер».