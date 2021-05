Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Американский актёр Уилл Смит планирует привести своё тело «в лучшую форму в жизни». Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/COdTmWjBJMe/

«Я люблю это тело, но я хочу ЧУВСТВОВАТЬ себя лучше. Больше никаких полуночных кексов…» — подписал видео актёр, демонстрируя свою фигуру. «Сотрудничаю с YouTube, чтобы вернуть свое здоровье и самочувствие в норму. Надеюсь, что это сработает!» — сообщил Смит о своём новом проекте.

По данным издания Billboard, Уилл Смит совместно с YouTube Originals и Westbrook Media запустит новый сериал без сценария, состоящий из шести эпизодов. Проект о похудении актёра предварительно называется Best Shape of My Life («Лучшая форма моей жизни»).

Ранее Уилл Смит в своём Instagram-аккаунте опубликовал фото, на котором видно, как он поправился за время пандемии. «Я нахожусь в худшей форме в своей жизни», — подписал снимок артист.

