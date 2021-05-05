Москва, 5 мая, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Сеть микроблогов Twitter, соцсеть Facebook и сервис Google могут дополнительно оштрафовать за отказ удалять запрещённую российским законодательством информацию. Об этом ТАСС сообщили в Судебном участке мирового судьи №422, куда поступили административные протоколы в отношении Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Социальные сети

«В суд поступили шесть протоколов в отношении Twitter, составленные по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ»). По каждому протоколу компании грозит штраф до 4 млн рублей, а всего ее могут оштрафовать на 24 млн рублей», — рассказали собеседники агентства.

Помимо Twitter, аналогичному повторному штрафу за отказ удалять запрещённую информацию, но уже на 20 млн рублей могут подвергнуться Google и Facebook.