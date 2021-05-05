пос. Шушары, , 10:37 — REGNUM Житель поселка Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга убил малознакомого собутыльника ударом напильника по голове. При этом предполагаемый убийца состоит на психиатрическом учёте. Об этом 5 мая ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Конфликт между малознакомыми мужчинами произошел вечером 4 мая во время распития алкогольных напитков в одной из квартир на Московском шоссе в пригороде Санкт-Петербурга, в поселке Шушары. 46-летний безработный Андрей познакомился около станции метро «Звездная» с мигрантом по имени Магомед. Петербуржец пригласил нового знакомого к себе в квартиру, где они распивали спиртные напитки. В какой-то момент по неизвестной причине между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой хозяин ударил гостя напильником по голове, и тот от полученной травмы скончался на месте.

Как стало известно ИА REGNUM, Андрей состоит на учете в ПНД. Судя по его странице в одной из популярных соцсетей, до пандемии мужчина работал сварщиком, в феврале 2020 года прошел аттестацию, получил удостоверение специалиста сварочного производства 1 уровня. Установить личность погибшего на месте происшествия следователям не удалось, поскольку при нем не было документов.

В настоящий момент тело погибшего мигранта направлено в морг для установления точной причины смерти. Местный житель же задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.