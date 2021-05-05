Сеул, , 10:39 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл онлайн-встречу с учениками одной из начальных школ провинции Канвондо по случаю Дня детей, который отмечается в стране 5 мая. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в мероприятии также приняла участие первая леди Ким Чжон Сук.

Отметим, что обычно такая встреча проводится в День детей на лужайке перед резиденцией президента, однако на этот раз из-за эпидемиологической ситуации в стране встреча проходила в формате видеоконференции.

Известно, что в видеовстрече приняли участие 38 учеников начальной школы Тосон, расположенной в уезде Пхенчхан провинции Канвондо.

В ходе онлайн мероприятия президент выразил сожаление по поводу того, что вынужден общаться с детьми по видеосвязи из-за COVID-19, а также сообщил о желании «дать детям возможность играть с друзьями без масок как можно быстрее».

Между тем дети поделились с президентом своими желаниями, а Мун Чжэ Ин пообещал сделать всё возможное для того, чтобы исполнить эти пожелания и создать страну счастливых и здоровых детей, имеющих возможность воплощать в жизнь свои мечты.