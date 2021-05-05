Чита, , 10:26 — REGNUM В ближайшее время власти Забайкалья могут ввести на территории региона режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Как сообщает 5 мая пресс-служба правительства края, сложная обстановка сложилась на региональных дорогах в Сретенском, Нерчинском, Балейском и Могочинском районах.

Так, в Балейском районе на 8 и 14 километрах дороги Балей-Улятуй проезда нет, аналогичная ситуация на 15 километре дороги Калинино-Волочаевка в Нерчинском районе.

Проблемы с проездом зафиксированы на дороге Могоча-Тупик в Могочинском районе. На трассе Шелопугино-Балей возле села Унда в Балейском районе вода идет на спад, дорожники приступили к восстановительным работам.

«Дорожники на местах оценивают ущерб и приступят к восстановлению, как только позволит уровень воды», — пояснил замминистра регионального минстроя Сергей Кривощеков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 мая, под угрозу подтопления попал город Балей: там прорвало дамбу, которая каждую весну сдерживает талые воды и спасает жителей от подтопления.

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