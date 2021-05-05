Кемерово, , 10:24 — REGNUM В годы Великой Отечественной войны более 700 работников пожарной охраны Кемеровской области были мобилизованы на фронт. Об этом рассказали в региональном ведомстве.

«Вместо ушедших на фронт мужчин на службу приходили женщины и девушки. Текучести кадров среди личного состава не было, — отметили в МЧС. — Понимая всю тяжесть военных лет, женщины умело и быстро овладевали пожарным делом, работая мотористками, пожарными, начальниками караулов, водителями. Одна из них, Мария Ивановна Винищук, которая пришла в пожарную охрану в 1943 году работать шофёром. Она была водителем одного из первых пожарных автомобилей Кузбасса — ГАЗ-АА. Кстати, начавшаяся в годы войны работа шофёром для Марии Ивановны с Победой не закончилась, Мария Ивановна проработала в пожарной охране водителем 26 лет. А её первый автомобиль хранится в музее пожарной охраны Кузбасса в городе Ленинск-Кузнецкий».

Дежурство пожарных в военные годы было трёхсменным и проходило согласно утверждённому распорядку дня.

Отмечается, что несмотря на то, что на вооружении пожарных уже стояли первые автомобили, всё ещё сохранялся гужевой транспорт — бочки с водой на 250 и 300 литров возили на лошадях.

В это время сложная обстановка складывалась в жилом секторе. Трудоспособное население находилось на работе, а дома оставались старики и дети. Часто пожары возникали из-за небрежности и неосторожности или детской шалости с огнём. Поэтому силами рядовых бойцов осуществлялась профилактика возгораний.

В свободное от службы время работники пожарной охраны спускались в шахту и добывали уголь, помогали во время уборочной и при строительстве дорог.

Фамилии фронтовиков-пожарных занесены в «Книгу памяти» регионального управления МЧС России.