Саратов, , 10:23 — REGNUM В Парке покорителей космоса 6 мая, в преддверии Дня Победы, выступят с концертной программой артисты Саратовского академического театра оперы и балета, сообщает пресс-служба минкультуры Саратовской области.

Артисты саратовской оперы дадут концерт под названием «Победная весна». В программу мероприятия войдут любимые композиции советских авторов, посвященные довоенному времени, Великой Отечественной войне, а также популярные песни 50−60-ых годов — «Журавли», «От героев былых времен…», «Пора в путь-дорогу», «С чего начинается Родина», «Нежность», «Тучи в голубом», «Лирическая песенка» («Все стало вокруг голубым и зеленым»), «Мужчины», «Соловьи», «Первым делом самолеты», «Землянка», «Марш веселых ребят», «Сбудется все», «Листопад», «Аленушка».

ИА REGNUM напоминает, в апреле на месте приземления советского космонавта Юрия Гагарина, являющегося первым в истории покорителем космоса, в Саратовской области на расстоянии 16 км от Энгельса открылся Парк покорителей космоса имени первого в мире космонавта.

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