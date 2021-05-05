Майами, США, , 10:38 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» уверенно обыграл команду «Майами Хит» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-Арена» в Майами и закончилась победой гостей со счётом 113:127.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Далласа» Тим Хардуэй-младший, который набрал за игру 36 очков. Его коллега по клубу — словенский разыгрывающий Лука Дончич — оформил во встрече дабл-дабл с 23 очками и 12 подборами

В составе «Майами» самым результативным оказался защитник Дункан Робинсон, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 19 очками и девятью подборами.

Отметим, в следующем матче «Даллас», проигравший прошлую встреч, 7 мая встретится с клубом «Бруклин Нетс». «Майами» этим поражение прервал свою серию из трех побед подряд и днем позже сыграет с командой «Миннесота Тимбервулвз».