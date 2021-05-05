Чита, , 10:20 — REGNUM Министерство финансов Забайкальского края досрочно н перечислила социальные выплаты жителям региона за май. Об этом 5 мая информирует пресс-служба правительства региона.

«В связи с праздничными и нерабочими днями, из бюджета досрочно выделено 900 миллионов рублей на осуществление социальных выплат, в том числе региональной доплаты к пенсии, а также ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет», — пояснила глава краевого минфина Вера Антропова.

По её словам, в эту сумму входят пособия по уходу за детьми до полутора лет и пособия по безработице, а также выплаты забайкальским семьям при рождении первого, второго или третьего ребенка.

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