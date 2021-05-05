Оренбург, , 10:19 — REGNUM В Оренбурге по факту вырубки деревьев возбуждено новое уголовное дело. Прокуратура выявила признаки преступных деяний со стороны ответственных должностных лиц администрации города и Южного округа муниципалитета, которые остались без надлежащей правовой оценки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

Ранее возбуждали уголовное дело в отношении сотрудника отдела ЖКХ и экологии администрации Южного округа Оренбурга. Его обвинили в крупной незаконной рубке деревьев, не отнесенных к лесным насаждениям, с использованием своего служебного положения. Расследование завершилось.

Возбуждено новое производство по факту массовой вырубки деревьев. Чиновников подозревают в преступлении по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан»).

По версии следствия, должностные лица администрации выдавали порубочные билеты о вырубке зеленых насаждений без надлежащей оценки целесообразности таких действий и составления акта оценки ущерба. В период с 14 ноября 2019 года по 15 июля 2020 года незаконно вырублено 230 деревьев и кустарников, не находящихся в аварийном состоянии. Причиненный ущерб оценивается в 2,350 млн рублей.