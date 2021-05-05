Москва, 5 мая, 2021, 10:18 — ИА Регнум. По делу о пожаре в гостинице «Вечный зов» на юго-востоке Москвы задержаны два человека. Об этом ТАСС заявила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

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«В порядке ст. 91 УПК РФ как подозреваемые задержаны генеральный директор частной организации 1971 года рождения, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отелем 1979 года рождения», — сказала Иванова.

В ходе пожара погибли два человека и пострадали несколько детей.