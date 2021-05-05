Барнаул, , 10:13 — REGNUM В новом агарном сезоне в Алтайском края намерены увеличить на 24 тысячи гектаров площади гречихи. Общий клин гречихи превысит в регионе 500 тысяч гектаров, сообщил заместитель министра сельского хозяйства региона Николай Халин.

По его словам, максимальный месячный объем переработки гречихи в регионе составляет 30−35 тысяч тонн. Соответственно, этого запаса хватит до начала нового уборочного сезона. Однако на рынок влияет политика торговых сетей, которые, пополняя запасы крупы, объявляют тендеры на ее закуп с повышающим ценовым трендом.

«Оснований для роста цен из-за дефицита сырья в Алтайском крае нет», — подчеркнул чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM в 2020 году Алтайский край сохранил лидерство в стране по гречихе — собрано 500 тысяч тонн (в весе после доработки). По словам чиновников, этих объемов достаточно для полного обеспечения спроса населения на гречневую крупу, возросшего в период эпидемии коронавируса.

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