Абакан, , 10:13 — REGNUM С начала 2021 года в Хакасии выявлено 4900 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в республике подтверждено 17 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 мая в региональном правительстве.

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За сутки выздоровели 53 человека. С начала года коронавирус победили 4518 жителей Хакасии.

Лечение в стационарах на сегодняшний проходят 96 пациентов с COVID-19, в том числе шесть человек — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая в Хакасии было подтверждено 19 случаев заражения коронавирусом, выздоровели семь человек.

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