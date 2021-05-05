Ульяновск, , 10:12 — REGNUM В Ульяновской области в условиях действия особого противопожарного режима работают патрульные группы, которые привлекают к ответственности за нарушения. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, для пресечения разведения открытого огня и сжигания мусора во всех муниципалитетах созданы патрульные группы. За сжигание сухой травы и мусора составлено 27 протоколов на граждан.

В управлении отмечают, что за нарушения правил противопожарного режима, в том числе запрета на выжигание (палов) сухой травы возбуждено 180 дел об административном правонарушении и привлечены к административной ответственности 100 граждан, четыре должностных лица и одно юридическое лицо.

«Травяной пал — это настоящее стихийное бедствие. И всему виной — опасная и неразумная традиция поджигать весной сухую траву на полях. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву, стерню и тростник жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы», — говорят спасатели, призывая жителей не устраивать пал травы, так как нередко это приводит к большим пожарам.

Напомним, с начала пожароопасного сезона в Ульяновской области зарегистрирован 1341 факт загорания сухой травы, что на 4,3% ниже аналогичного прошлогоднего периода (1402 пожара). В том числе с начала мая зарегистрировано 198 возгораний сухой травы и мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля в Ульяновской области и до особого распоряжения действует особый противопожарный режим, согласно которому запрещено сжигание мусора и разведение костров. Штрафы для жителей составляют 2 — 4 тыс. рублей, для должностных лиц — 15 — 30 тыс. рублей, юридические лица могут быть оштрафованы на 400 тыс. рублей.

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