Челябинск, 5 мая, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Глава Куяшского сельского поселения Челябинской области отдан под суд. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

(сс) sajinka2 Взятка

Ему вменяют получение взятки и злоупотребление полномочиями. Следователи считают, что в феврале через посредника он получил 35 тыс. рублей за внесение заведомо ложных сведений о якобы отработке гражданином обязательных работ.

Уголовное дело рассмотрит Кунашакский районный суд. Обвиняемому грозит от пяти до десяти лет колонии.