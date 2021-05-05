Милуоки, США, , 10:40 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» переиграл команду «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась победой хозяев со счётом 124:118.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг, который набрал за игру 38 очков.

У «Милуоки» самым результативным оказался греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший во встрече дабл-дабл с 32 очками и 12 подборами.

Отметим, в следующем матче «Милуоки», одержавший третью подряд победу, 6 мая встретится с клубом «Вашингтон Уизардс». «Бруклин» потерпел третье подряд поражение и днем позже сыграет с командой «Даллас Маверикс».