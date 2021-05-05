Путин проведёт переговоры с главой Таджикистана Рахмоном
Москва, 5 мая, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт в Москве переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт 5 мая ТАСС.
Kremlin.ru
Владимир Путин и Эмомали Рахмон
«Да. Переговоры планируются накануне Дня Победы в Москве», — указал Песков.
По его словам, встреча была назначена ещё до недавнего обострения отношений между Таджикистаном и Киргизией.
«Визит Рахмона был запланирован и согласован до событий на границе», — указал Песков.