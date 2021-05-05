Москва, 5 мая, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт в Москве переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт 5 мая ТАСС.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эмомали Рахмон

«Да. Переговоры планируются накануне Дня Победы в Москве», — указал Песков.

По его словам, встреча была назначена ещё до недавнего обострения отношений между Таджикистаном и Киргизией.

«Визит Рахмона был запланирован и согласован до событий на границе», — указал Песков.