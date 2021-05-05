5 мая 2021 | Время чтения 8 мин

Сегодняшняя задача — не просто дать отпор Кремлю за его прошлые действия. Смысл политики Запада должен заключаться в том, чтобы лишить путинскую Россию ресурсов и потенциала, который она может использовать во вред другим в будущем.

Александр Белов, , 14:31 — REGNUM Санкции США, введенные в апреле против нескольких российских банков, технологических компаний, частных лиц и отчасти в отношении суверенного долга страны, стали еще одним шагом в карательной кампании Вашингтона и его европейских союзников против Кремля за «безрассудные и агрессивные действия» против соседей России и Запада. Подобные строгие меры всё активнее принимаются и в странах Европы.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На прошлой неделе подавляющим большинством голосов (569 против 67) Европейский парламент постановил, что в случае возобновления российской агрессии против Украины «Россия должна быть исключена из платежной системы SWIFT, а все активы в ЕС олигархов, близких к российской власти, и их семей в ЕС должны быть заморожены, а их визы аннулированы», пишут научный сотрудник Атлантического совета и бывший координатор Госдепартамента США по политике санкций Дэниел Фрид и старший научный сотрудник Атлантического совета Адриан Каратницки в статье, вышедшей 4 мая в Foreign Policy.

Недавний раунд санкций возродил дебаты о том, являются ли принимаемые меры достаточно болезненными, нацелены ли они на правильных людей или вообще эффективны ли они. В конце концов, санкции не привели к тому, что президент России Владимир Путин изменил свой курс. Однако подобная критика не может считаться до конца убедительной: запретительные меры уже ослабили Россию, ограничили ее ресурсы и пространство для маневра ее властей. Со временем и с дополнительными мерами они могут лишить Кремль ресурсов, с которыми он может нанести вред в будущем.

Как известно, Соединенные Штаты и их союзники применили широкий спектр санкций в ответ на конкретные проступки Кремля, включая «политические убийства» на территории ЕС, нарушения прав человека, кибератаки на западные правительства, компании и учреждения, незаконную «аннексию» Крыма и продолжение завоевательной войны на востоке Украины, которая унесла жизни более 13 тыс. человек. Запад изгнал российских дипломатов, наложил санкции на отдельных лиц и компании и перекрыл доступ России к ряду экономических и финансовых операций.

Война в Донбассе. 2015

Однако критики на протяжении долгого времени утверждали, что такие ограниченные санкции не способствуют сдерживанию Путина: они наносят ущерб только рядовым гражданам России и имеют негативные последствия для экономик западных стран, применяющих санкции. И действительно, санкции — это ограниченный инструмент, особенно в краткосрочной перспективе. Хотя санкции, введенные после «российского вторжения» на Украину, вероятно, помогли сдержать Москву от «более масштабной агрессии», ни дипломатия, ни нынешний уровень санкций не убедили Путина «уйти с Украины» и не предотвратили продолжающееся вмешательство России в выборы в США и в странах Европы.

Сейчас вполне может показаться, что разрозненные санкции носят ограниченный характер и недостаточно эффективны, однако их долгосрочное воздействие с высокой долей вероятности будет иметь глубокое воздействие — особенно в части создания проблем для российской экономики, на которой и строится «структура клептократической власти». В исследовании МВФ, опубликованном в 2015 году — после введения санкций в ответ на «вторжение» на Украину, — был сделан вывод, что санкции Запада и контрсанкции России «могут первоначально снизить реальный ВВП [России] на 1−1,5 процента».

Это может показаться не так уж и много, но в отчете также прогнозируется среднесрочный удар по ВВП до 9% из-за продолжительных санкций, «по мере того как из-за более низкого накопления капитала и передачи технологий ослабевает и без того снижающийся рост производительности». По последним оценкам, санкции США и международные санкции снижают рост ВВП России на 1,5% ежегодно.

Коллеги авторов из Атлантического совета Андерс Ослунд и Мария Снеговая указывают на еще большее воздействие санкций: вполне возможно, что с 2014 года санкции поспособствовали снижению среднего роста ВВП России более чем на 2,5% каждый год. Частично причина серьезного удара заключается в том, что Центральный банк и правительство России, пытаясь оградить экономику от давления Запада, сохраняют и накапливают капитал, что серьезно сдерживает их от проведения более экспансивной фискальной или денежно-кредитной политики.

В результате с тех пор, как Запад впервые ввел санкции в 2014 году, российская экономика росла поразительно низкими темпами — в среднем 0,3% в год. Хотя отчасти причиной низких темпов роста является снижение цен на нефть и газ (от которых зависит экономика нефтегазовых стран России), санкции также явно оказали сильное влияние на решения инвесторов, компаний и правительства.

Добыча нефти Павел Редин © ИА Красная весна

Долгосрочные последствия санкций могут быть серьезными. Если оценка Ослунда и Снеговой верна, то через 20 лет может оказаться, что экономика России выросла на 64% меньше, чем если бы санкций введено не было. Если немного заниженная оценка МВФ верна, относительное сокращение составит 35%. В любом случае это будет означать, что у России будет гораздо меньше ресурсов, которые можно потратить «на военные авантюры, подрывную деятельность, дезинформацию и репрессии». В последние годы Москва уже сократила свои амбициозные планы в отношении военных расходов, отчасти из-за санкций.

Своеволие не только Путина, но и многочисленных российских военных, силовых и разведывательных ведомств глубоко укоренилось в политической культуре страны и вряд ли кардинально изменится. Таким образом, в дополнение к текущим санкциям Вашингтону и его союзникам пора разработать и реализовать комплексные долгосрочные усилия по сдерживанию экономического роста в России, пока Москва остается на своем агрессивном курсе, тем самым снижая потенциал Кремля для проецирования силы.

Даже если Западу и придется сотрудничать с Москвой везде, где это возможно, — например, в области контроля над вооружениями и климатической политики, — он должен исходить из того, что Россия будет оставаться агрессивной до тех пор, пока Путин и его окружение остаются у власти. Следовательно, западные союзники должны планировать на многие годы вперед.

В таком плане санкции не должны ограничиваться несколькими экономическими целями или российским государством. При Путине большая часть бизнеса, средств массовой информации и культурной элиты была привлечена к поддержке атак Кремля на другие страны, будь то военные или кибернетические. Через российских олигархов и их бизнес Путин также заручился поддержкой бывших западных правительственных чиновников и деятелей истеблишмента, в том числе в Великобритании, Германии и Австрии. Эти люди также могут стать целью.

Вот некоторые дополнительные меры, которые могут поддержать усилия по снижению экономического роста в России:

Значительное расширение индивидуальных санкций, нацеленных на приближенных Путина, избранных олигархов и западные фигуры, которые он нанимает и которые часто выступают в качестве проводников кремлевского влияния на Западе;

Усиление финансовых санкций против российских финансовых институтов, таких как государственная корпорация развития ВЭБ, которую Кремль использует для финансирования своих проектов;

Дальнейшее ограничение доступа российского правительства к западным финансовым рынкам, например, путем ограничения вторичной торговли его суверенным долгом;

Более широкие санкции в отношении энергетического сектора, направленные на инвестиции, а не на текущее производство, — например, путем ограничения доступа российских энергетических компаний к финансированию;

Усиленный и скоординированный на международном уровне контроль за экспортом технологий, основанный на ранних санкциях, связанных с Украиной.

Безусловно, Соединенные Штаты и их союзники должны установить четкие условия. Целевые санкции следует снять, если, например, будет достигнуто урегулирование в Донбассе. Но пока мало признаков заинтересованности России в такой сделке.

Джо Байден Gage Skidmore

Жизненно важной мерой для усиления санкций была бы большая финансовая прозрачность, столь же болезненная и неприятная для большей части Запада. Это будет включать в себя меры по выявлению российских владельцев активов и коммерческих структур, сокращение масштабов отмывания денег и торговли влиянием. Эти меры прозрачности должны быть разработаны с Великобританией, Европейским союзом и Швейцарией. Более того, требования финансовой прозрачности должны быть установлены в любом случае и не направлены в первую очередь на Россию — это меры надлежащего международного управления, а не штраф или санкция.

Каждая из этих мер сама по себе будет важна по своему экономическому воздействию и будет сигналом Путину. Все вместе взятые как часть всеобъемлющей долгосрочной стратегии — и совместно разработанные Соединенными Штатами, Европейским союзом, Великобританией и другими ключевыми европейскими правительствами — они будут сигнализировать о том, что демократический мир серьезно принимает авторитарный вызов, брошенный Москвой и другими игроками.

Пришло время для серьезного, стратегического, трансатлантического разговора о политике устойчивого экономического давления на режим Путина. Эффективный, систематический и долгосрочный подход к санкциям, которые сохранятся до тех пор, пока агрессивный курс Путина остается режимом правления в Москве, увеличит шансы на улучшение отношений с Россией в постпутинском будущем. Сегодняшняя задача — не просто дать отпор Кремлю за его прошлые действия. Смысл политики Запада должен заключаться в том, чтобы лишить путинскую Россию ресурсов и потенциала, который она может использовать во вред другим в будущем.