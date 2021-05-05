Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге прогулочный катер столкнулся с опорой Аничкова моста. Обошлось без пострадавших и серьезных повреждений, однако по данному случаю начата проверка. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В Петербурге прогулочный катер столкнулся с опорой Аничкова моста Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

ЧП на воде произошло вечером 4 мая. Прогулочный катер «Мастер» без пассажиров на борту проходил по реке Фонтанке. Во время разворота судно занесло и оно бортом задело Аничков мост. Инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура, ведомством была организована проверка соблюдения безопасности.

«Для объяснений в прокуратуру будут вызваны судовладелец и капитан, запрошены судовые документы, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Проверим, прошел ли капитан медосмотр перед выходом в смену».

Видео: телеканал «Санкт-Петербург».