Йошкар-Ола, , 10:07 — REGNUM В Марий Эл в настоящее время ведется контроль над строительством 79 объектов, 25 новых объектов капитального строительства планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В частности, будет сдано здание высокотехнологичного Перинатального центра в Йошкар-Оле, стадионы в Козьмодемьянске, поселках Красногорский и Юрино, школы в Медведеве и деревне Сардаял Мари-Турекского района, детские сады в Йошкар-Оле и Медведевском районе. Также в этот перечень включены улицы и другие объекты.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев подчеркнул, что реализация масштабных проектов в республике не должна происходить за счет наращивания объема государственного долга. Он добавил, что в прошлом достаточно сложном году строительная отрасль республики сработала без сбоев. В регионе были введены в эксплуатацию очистные канализационные сооружения в Мари-Турекском районе и Козьмодемьянске, общеобразовательная школа в Йошкар-Оле, пристрой к школе № 5 города Волжска, 4 детских сада, фельдшерско-акушерские пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, протоколом заседания проектного комитета по нацпроекту «Жилье и городская среда» в декабре 2020 года для Марий Эл были установлены показателя ввода жилья: в 2021 году — 363 тыс. кв метров. в 2022-м — 386 тыс. кв метров, в 2023-м — 426 тыс. кв метров, в течение следующих трёх лет — по 478 тыс. кв метров, в 2027 году — 547 тыс. кв метров, в 2028—2030 годах — по 566 тыс. кв метров.

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