Оренбург, , 10:06 — REGNUM В Новосергиевском районе Оренбургской области предприятие привлекли к административной ответственности за нарушение экологического законодательства, сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, компания, занимающаяся птицеводством, не осуществляло производственный контроль за охраной атмосферного воздуха и не была поставлена на государственный учет как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.

В адрес главы организации внесено представление. Кроме того, юридическое и должностное лица оштрафованы в общей сложности на 42 тыс. рублей за несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капстроительства, а также за невыполнение обязанности по подаче заявки о постановке на госучет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.