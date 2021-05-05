Минск, , 10:05 — REGNUM Более 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств Белоруссии лишились воинских и специальных званий. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера со ссылкой на соответствующий указ главы государства от 4 мая.

Отмечается, что военнослужащие лишись своих званий за попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в Белоруссии во время протестов.

В указе сообщается, что некоторые военнослужащие организовывали и участвовали в несанкционированных акциях, размещали экстремистские материалы, публиковали личные данные госслужащих, журналистов и других лиц, а также допускали оскорбления и угрозы.

Некоторые военнослужащие проявили неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны и отказывались от исполнения обязанностей, говорится в сообщении.

«Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства», — сообщили в администрации Лукашенко.

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