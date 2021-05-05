Майма, Алтай, , 10:05 — REGNUM В ночь на 5 мая в селе Майма Республики Алтай произошёл крупный пожар в торговых киосках. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило 01:25 по местному времени.

К моменту прибытия пожарных, горело одноэтажное строение 2002 года постройки. В ликвидации пожара приняли участие 57 человек, было задействовано 22 единицы техники.

Спустя почти час после начала пожара открытое пламя было ликвидировано, ещё через 50 минут пожар был полностью ликвидирован.

«В результате пожара строение повреждено по всей площади — 500 квадратных метров. Для тушения использовались 2 пожарных гидранта. Погибших, пострадавших нет. Эвакуация не проводилась, в киосках людей не было», — отметили в управлении.

В настоящее время дознаватели ведомства устанавливают причину пожара.

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