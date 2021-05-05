Кливленд, США, , 10:40 — REGNUM Баскетбольный клуб «Финикс Санз» обыграл в овертайме команду «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 118:134.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Кавальерс» Айзек Окоро, который набрал за игру 32 очка.

В составе «Финикса» самым результативным оказался защитник Девин Букер, сумевший набрать во встрече 31 очко.

Отметим, в следующем матче «Финикс», одержавший четвертую подряд победу, 6 мая встретится с клубом «Атланта Хоукс». «Кливленд» потерпел седьмое подряд поражение и в этот же день сыграет с командой «Портленд Трэйл Блэйзерс».