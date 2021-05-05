Екатеринбург, , 10:08 — REGNUM Вертолётчики Центрального военного округа (ЦВО) выполнили разведку неба над Екатеринбургом, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Разведывательное мероприятие было проведено в преддверии репетиции авиапарада перед 9 мая 2021 года. Такие тренировки пройдут 5 и 7 мая.

Вертолёты Ми-8МТВ5−1 разведали воздушное пространство города. В ходе тренировок над Екатеринбургом можно будет увидеть 14 самолётов и вертолётов ЦВО.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая 2021 года в Екатеринбурге пройдёт генеральная репетиция парада. Впервые она пройдёт в дневное время.

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