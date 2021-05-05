Кемерово, 5 мая 2021, 10:02 — REGNUM В Кемеровской области продолжает действовать особый противопожарный режим. На территории региона запрещено сжигать мусор и разводить костры. Сотрудники МЧС России усиливают контроль за соблюдением требований пожарной безопасности. проводят рейды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По официальным данным, с начала особого режима возбуждено 120 административных дел, нарушителям выписано 90 штрафов.
До конца особого режима штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в Кузбассе увеличены: для должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей, для граждан — от 2 000 до 4 000 рублей.