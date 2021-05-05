Змеиногорск, Алтайский край, , 09:59 — REGNUM В Алтайском крае, где действует особый противопожарный режим, местные жители по-прежнему поджигают сухостой. Как сообщает 5 мая пресс-служба территориального ГУ МЧС РФ, за прошедшие сутки в регионе потушено 115 пожаров (23 — техногенных, 20 — горение твердых бытовых отходов, 72 — ландшафтных.

Так, накануне, во время патрулирования местности патрульной группой Змеиногорского района было обнаружено возгорание сухой растительности. По пути следования было подтверждено возгорание сухой растительности на площади около гектара. Ситуация осложнялась порывистым ветром, который направлял фронт пожара по направлению к населенному пункту Черепановский, расположенному вблизи леса. Только благодаря оперативному реагированию удалось не допустить распространения огня на поселок и лесной массив.

Как сообщало (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Алтайском крае обострилась обстановка с природными пожарами. Этому способствуют неблагоприятные погодные условия: в ближайшие дни сохранится тёплая и ветреная погода.

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Только за 3 мая было ликвидировано 138 пожаров, из них 19 — горение мусора, 99 — ландшафтных пожаров.

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