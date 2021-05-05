Варшава, , 09:58 — REGNUM 4 мая премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий провел переговоры с членом Европейской комиссии Янушем Войцеховским, который отвечает за вопрос развития сельского хозяйства. По итогам встречи политики провели пресс-конференцию, в рамках которой раскрыли детали. Об этом сообщает Polskie Radio.

Так, Януш Войцеховский сообщил, что главной темой переговоров сторон стал План реконструкции Европейского союза и его влияние на модернизацию польского сельского хозяйства.

«Если суммировать бюджет Единой сельскохозяйственной политики Европейского союза (32,2 млрд евро) и План реконструкции (2,5 млрд евро), которые получит Польша в течение ближайших семи лет, то мы получим в общей сложности 34,5 млрд евро. Никогда еще польское сельское хозяйство не имело такой огромной финансовой помощи», — подчеркнул Войцеховский.

Польский премьер-министр в свою очередь также подчеркнул, что размер европейских инвестиций, которые будут вложены в сельское хозяйство Польши в 2021—2027 годах, является беспрецедентно большим.

«Это огромный шанс модернизировать польские деревни», — заявил он.