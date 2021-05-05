Кызыл, , 09:58 — REGNUM В Туве к настоящему времени от коронавируса вакцинировались более 37,5 тыс. человек. Всего по ситуации на 2 мая в республику поступило 46,3 тыс. дозы вакцины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Всего в регионе планируется вакцинировать 60% взрослого населения, или 124,3 тыс. человек.

«Таким образом, в республике выполнение плана вакцинации (первый компонент) составляет 30,2% (37 589 чел. от плана в 124 тыс. чел.), что выше среднероссийского показателя на 12,9% (РФ — 17,3%)», — отметили в правительстве.

В числе привитых граждан старше 60 насчитывается почти 8,6 тыс., или 28,8% от общей численности пожилого населения республики. На 3 мая остаток вакцин в медицинских учреждениях республики составил 8653 дозы.