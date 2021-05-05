Варшава, , 09:57 — REGNUM 5 мая Министерство здравоохранения Польши опубликовало на своей странице в Twitter новые данные о числе новых заражений за последние сутки в республике. Так, зафиксировано 2 296 новых случаев заражения коронавирусом. Скончалось же с диагнозом COVID-19 еще 28 человек.

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"Это наименьший показатель с 6 октября 2020 года. Тогда было зафиксировано 2 236 новых заражений в сутки. Это говорит о том, что третью волну в республике можно считать побежденной», — говорится в сообщении.

В целом с начала пандемии в Польше подтверждено 2 808 052 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 68 133 человек в республике с диагнозом COVID-19 за это время умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции отметил, что пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней.

С 4 мая в Польше открылись магазины мебели и стройматериалов, а также художественные галереи и музеи. С 8 мая откроются гостиницы, однако они пока будут работать с ограничениями — смогу принять не более 50% посетителей от максимального числа. С конца мая в обычном режиме начнут работать школы и вузы.