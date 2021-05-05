Ставрополь, , 09:54 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедший день коронавирус подтвердился у 41 жителя региона. За эти же сутки выздоровели и выписаны из-под наблюдения медиков 103 человека, сообщил 5 мая губернатор края Владимир Владимиров.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

«За последние сутки выписано ещё 103 человека. В целом за весь период от COVID-19 на Ставрополье излечились почти 50,4 тысячи пациентов», — написал он в своем Instagram.

Общее число носителей коронавиурса в регионе за все время пандемии составило 53 320 человек, выздоровели из них 50 374 пациента. Не удалось спасти врачам 1382 жителя Ставрополья. За прошелшие сутки число случаев летального исхода от осложнений после COVID-19 увеличилось еще на пять.