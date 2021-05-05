Пласт, Челябинская область, , 09:54 — REGNUM В Пласте Челябинской области задержан глава администрации Демаринского сельского поселения. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Следователи считают, что чиновник выдал одному из граждан выписку из похозяйственной книги о якобы факте его проживания в поселении в 1997—2001 годах. На основании этого документа гражданин зарегистрировал право собственности на участок земли в границах поселения.

Уголовное дело завёл СКР по материалам прокуратуры. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.