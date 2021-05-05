Село Сакмара, Оренбургская область, , 09:53 — REGNUM В Оренбургской области с туристом во время сплава по реке Сакмара произошел несчастный случай. Потребовалась помощь спасателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Сотрудники аварийно-спасательной службы на лодке с мотором эвакуировали парня с островка. Двух речных туристов вместе с имуществом доставили в Оренбург.

Как пояснили молодые люди, они на такси из Оренбурга прибыли в Сакмарский район, чтобы осуществить сплав вниз по течению на резиновой лодке и байдарке. Из-за сильного ветра и сильного течения резиновая лодка перевернулась, и один парень оказался в воде. Второй турист на байдарке причалил к ближайшему берегу.

Оказавшийся в реке парень смог доплыть до островка. Приятель, оценив ситуацию, понял, что не справиться на байдарке, чтобы эвакуировать товарища. Ребята позвонили в службу спасения.